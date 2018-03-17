البيت الأبيض: ترامب يؤكد عزمه لقاء زعيم كوريا

17 مارس 2018 - 02:11 ص

قال البيت الأبيض، الجمعة، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدّد تأكيده اعتزامه لقاء زعيم كوريا الشمالية، نهاية مايو/ آيار المقبل.



جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، وفق بيان للبيت الأبيض.



وأوضح البيان، أنّ ترامب ومون، تعهّدا بالمحافظة على "أقصى قدر من الضغط" على نظام بيونغ يانع، والسعي لاتخاذ إجراءات لدفعها للتخلي عن برامجها النووية.



وأوضح أن ترامب، أكد في اتصاله، مجددًا، عزمه لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، نهاية مايو/ أيار المقبل.



وأضاف البيان، أن الزعيمين الأمريكي والكوري الجنوبي، اتفقا على أن "الإجراءات الملموسة، وليس فقط الكلمات، ستكون المفتاح لتحقيق نزع دائم للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".



كما اتفقا على أن "كوريا الشمالية أمامها مستقبل أكثر إشراقًا، في حال اختارت الطريق الصحيح".



والأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونغ إيوي يونغ، إن ترامب قبِل دعوة "كيم جونغ أون"، لعقد لقاء ثنائي بينهما في مايو المقبل.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرس، في بيان، ما قاله المسؤول الكوري الجنوبي، مضيفة أن موعد وزمان اللقاء سيتحدد في وقت لاحق.

