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"مكرم" تكشف تفاصيل خطيرة بواقعة الطالبة "مريم"

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مريم عبدالسلام
مريم عبدالسلام

المصريون ـ متابعات

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة الطالبة "مريم"، ضحية الاعتداء ببريطانيا، مؤكدة أن من اعتدوا على "مريم" 3 شابات قُصر من زميلاتها في المدرسة، لافتة إلى أن الكاميرات رصدت هذا الاعتداء الوحشي.
وأكدت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجريمة ليست عنصرية وكانت عبارة عن مشاجرة بين تلاميذ في المدرسة أدت إلى الاعتداء الوحشي على "مريم"، مضيفة: "كان فيه مشاكل بين مريم وهؤلاء الفتيات اللاتي قمن بالاعتداء عليها".
وشددت على أن الدولة لن تفرط في حق "مريم" ولن تسكت عن هذه الجريمة، مؤكدة أن الشرطة الإنجليزية طلبت ضبط وإحضار الـ3 فتيات المسئولين عن حادث الاعتداء وذلك بعد تحول الأمر إلى قضية جنائية.

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