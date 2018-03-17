مصرع أب وطفلين فى حريق وحدة سكنية بطنطا

17 مارس 2018 - 06:16 ص

لقي أب وطفلان مصرعهم في حريق التهم شقة وحدة سكنية بحي العجيزي، بدائرة قسم أول طنطا .



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد زكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بحي العجيزي.



وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتم محاصرة النيران من كل الاتجاهات قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتبين مصرع " ر إ ا " 5 سنوات، وإصابة شقيقه "أ إ ا" 3 سنوات، ووالدهما "إ ع ا".



تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه ومعرفه أسباب اشتعال النيران.



