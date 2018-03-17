تصريح غريب من "محافظ الإسكندرية" عن الشعب المصرى

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علق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على عدم رضاء الشعب السكندري عنه  قائلاً: "الشعب المصري يجلد نفسه ولا يرى الإيجابيات ويركز على السلبيات".

وأكد "سلطان"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن الإسكندرية مدينة تاريخية وذات مكانة خاصة".

وأضاف محافظ الإسكندرية قائلا: "إسكندرية فيها حاجات كتير حلوة وحاجات وحشة ليه الشعب مركز على الوحش بس، خلينا نشوف الإيجابيات ونصلح الوحش".

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