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أسرة تقتل حمارًا وتتهم آخرين بسبب الصراع على حراسة مصنع في بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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قتلت أسرة "حمار" بطلق نارى واتهمت 4 أشخاص بقتله أثناء التعدى عليهم بمنزلهم بسبب وجود خلافات بينهم على حراسة أحد المصانع بالمنطقة الجبلية شرق النيل ببنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود مشاجرة بقرية "جزيرة أبو صالح" التابعة لدائرة المركز بشرق النيل.

كشفت التحريات عن أن: "سلوى س.ع" ربة منزل ونجلها "ياسر غ " اتهما : "سليمان س" وشقيقه "كرم" يقيمان مركز أطفيح بالجيزة و"عطية هـ" وشقيقه "هليل" يقيمان مركز الواسطي ببني سويف بالتعدي عليهم بمنزلهم وإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها "حمارا" ما تسبب في نفوقه لوجود خلافات بين المعتدين وبين زوجها "سلامة م" بسبب تولي أعمال حراسة وتأمين أحد المصانع بالمنطقة الجبلية المواجهة للقرية نطاق دائرة مركز ناصر ببني سويف.

ودلت تحريات البحث الجنائي إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الشاكية ونجلها وأنهما اختلقا الواقعة بالاشتراك مع زوجها وأطلقوا الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته أدى لنفوق "الحمار" للضغط على المشكو في حقهم لترك الحراسة.

 وبمواجهة "الزوج وزوجته ونجلهما" بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم وتم ضبطه "بندقية آلية بداخلها 11 طلقة نارية" وتحرر عن ذلك المحضر رقم " 1685 " لسنة 2018 إداري مركز شرطة ناصر وأخطرت النيابة للتحقيق

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