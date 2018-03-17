لجنة التحقيق في ظروف سجن مرسي تفجر مفاجأة جديدة

17 مارس 2018 - 07:19 ص

كشفت اللجنة البريطانية للتحقيق في ظروف سجن الرئيس الأسبق مرسي أنها قررت إنشاء صفحة خاصة على الانترنت لتلقي شهادات أو معلومات فيما يتعلق باحتجاز مرسي ، وذلك من أجل تضمينها في تقرير تصدره اللجنة في نهاية المطاف .



وقالت اللجنة في بيان لها : "بعد 10 أيام من تقدمنا بطلب للسفارة المصرية في بريطانيا لزيارة مرسي في السجن والاطلاع على صحته لم نتلق ردًا .



وأضافت : "سمينا لجنتنتا باسم "لجنة مراجعة ظروف السجن" وسنصدر تقريرًا مفصلًا بناء على الشهادات التي تصلنا بعد المعلومات المتناثرة التي قالت إن مرسي لا يتلقى العلاج المناسب ويعاني من تدهور في صحته" حسب بيانها .



وقال كريسبن بلانت - النائب البريطاني الذي يترأس اللجنة - تعليقًا على فتح موقع خاص بموضوع مرسي: " اللجنة الخاصة بنا فرصة كبرى لتصحيح الصورة التي رُسمت ونأمل بتعاون السلطات المصرية معنا ".



وتابع: "سنحاول الانتهاء من التقرير في غضون أسابيع وسوف نعمل بمنطقية ودون تحيز وسوف نصدره وفق المعايير التي يتطلع لها الجميع".



وكان العديد من الإعلاميين المصريين أكدوا أن مرسي يلقى معاملة طيبة ويحصل على كافة حقوقه كسجين ، وذلك في معرض ردهم على طلب اللجنة البريطانية زيارته في السجن.



