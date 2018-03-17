شاهد .. لحظة الاعتداء على الطالبة مريم قبل مقتلها بثواني

أحمد عادل شعبان
بثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا فيديو للطالبة "مريم مصطفى" قبل مقتلها بثواني ، بعد الاعتداء عليها من قبل مجموعة من الفتيات بتوتنجهام .
ويُظهر الفيديو قيام مجموعة من الفتيات بالذهاب للطالبة مريم وتوجيه بعض الشتائم العنصرية قبل أن يبدأن في الاعتداء عليها .
و وجه والد مريم اتهامات للسلطات البريطانية بالإهمال في التعامل مع قضية ابنته ، مضيفًا في تصريحات لموقع "ميدل إيست إي" : "الشرطة لم تعطنا أي تفاصيل حول المعتديات على ابنتي رغم مرور 20 يومًا على الواقعة ، وحتى لم تُطلعنا على تقرير المستشفى الذي ذهبت إليه ابنتي".
وأضاف: "طلبنا تسجيل الكاميرات الموجودة بمكان الحادث فقالوا إنها كانت مغلقة .. ولم نحصل على أي دعم منهم".
الفيديو:
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