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شاهد .. لحظة الاعتداء على الطالبة مريم قبل مقتلها بثواني

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الطالبة مريم
الطالبة مريم

أحمد عادل شعبان

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الطالبة مريم

بثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا فيديو للطالبة "مريم مصطفى" قبل مقتلها بثواني ، بعد الاعتداء عليها من قبل مجموعة من الفتيات بتوتنجهام .

ويُظهر الفيديو قيام مجموعة من الفتيات بالذهاب للطالبة مريم وتوجيه بعض الشتائم العنصرية قبل أن يبدأن في الاعتداء عليها .

و وجه والد مريم اتهامات للسلطات البريطانية بالإهمال في التعامل مع قضية ابنته ، مضيفًا في تصريحات لموقع "ميدل إيست إي" : "الشرطة لم تعطنا أي تفاصيل حول المعتديات على ابنتي رغم مرور 20 يومًا على الواقعة ، وحتى لم تُطلعنا على تقرير المستشفى الذي ذهبت إليه ابنتي".

وأضاف: "طلبنا تسجيل الكاميرات الموجودة بمكان الحادث فقالوا إنها كانت مغلقة .. ولم نحصل على أي دعم منهم".

الفيديو:


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