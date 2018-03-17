سلطان: تخيل أن هذه الصورة العارية نشرت بدولة عربية

17 مارس 2018 - 07:48 ص

نشرت مجلة "نيويوركر" الأمريكية صورة للرئيس الأمريكية دونالد ترامب عاريًا على غلاف عددها الأخير .



وعلق رسام الكاركتير الأمريكي "باري بليت" - صاحب الرسمة - قائلًا: "رسمت ترامب عاريًا أثناء حضوره مؤتمر صحفي وذلك للتدليل على ما يدور في مخيلتي حوله .. إنه يبدو عاريا جدًا أمام الصحفيين ، لقد حاول مواجهة الصحافة أكثر من مرة منذ توليه الرئاسة وفي كل مرة كانت تنتهي بفضيحة".



وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان - رئيس تحرير صحيفة "المصريون" - على الغلاف قائلًا: "تخيل معي ، أخي العربي الأبي ، لو أن هذا كان غلاف مجلة عربية في بلد عربي عن رئيس الدولة ذاتها ".



