جان: في أيامي الأخيرة بـ"الشرق" لاحظت هذا الأمر

أحمد عادل شعبان
طالب رامي جان - الإعلامي السابق في قناة الشرق - بضرورة عودة زميلته "عزة الحناوي" إلى أرض مصر ، مؤكدًا أنها تعاني من خطب ما.
وقال "جان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "الحقيقه الزميلة عزة الحناوي من الشخصيات المحترمة و الأيام الأخيرة لي في الشرق كنت انظر إلي عزة و أشعر أن بها خطب ما و لا تستطيع الإفصاح عنه ، اتمني يا عزة أن تعودي الي مصر و لا تخشي من أي شيء لا وجود لأعمال انتقامية كما قالوا، التعامل بكل احترام و تقدري تشتغلي من مصر".
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