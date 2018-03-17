جان: في أيامي الأخيرة بـ"الشرق" لاحظت هذا الأمر

17 مارس 2018 - 08:59 ص

طالب رامي جان - الإعلامي السابق في قناة الشرق - بضرورة عودة زميلته "عزة الحناوي" إلى أرض مصر ، مؤكدًا أنها تعاني من خطب ما.



وقال "جان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "الحقيقه الزميلة عزة الحناوي من الشخصيات المحترمة و الأيام الأخيرة لي في الشرق كنت انظر إلي عزة و أشعر أن بها خطب ما و لا تستطيع الإفصاح عنه ، اتمني يا عزة أن تعودي الي مصر و لا تخشي من أي شيء لا وجود لأعمال انتقامية كما قالوا، التعامل بكل احترام و تقدري تشتغلي من مصر".

