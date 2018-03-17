أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 مارس.
دولار أمريكي 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.
اليورو 21.626 جنيه للشراء و21.857 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني 24.434 جنيه للشراء و24.688 جنيه للبيع.
الريال السعودي 4.679 جنيهات للشراء و4.706 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي 4.778 جنيهات للشراء و4.805 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي 58.470 جنيه للشراء و58.892 جنيه للبيع.
الين الياباني 16.502 جنيهًا للشراء و16.684 جنيه للبيع.
وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.
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