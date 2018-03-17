  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

آخر الأخبار

الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر من الطقس.. والحرارة تسجل 3 درجات

#

بالصور.. سوء الأحوال الجوية يضرب الإسكندرية

#

الأرصاد تكشف عن موعد نهاية الموجة الحارة

#

رياح شديدة وغيوم تضرب الإسكندرية وأحياءها

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم السبت 17 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشرقية دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.  

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 27

وسط الدلتا 15 26

الإسكندرية 14 23

بلطيم 15 22

مطروح 10 22

السلوم 09 27

سيوة 12 30

بورسعيد 18 21

دمياط 16 21

العريش 10 23

رفح 11 22

الإسماعيلية 11 26

السويس 14 26

رأس سدر 15 26

نخل 07 24

نويبع 20 27

طابا 11 25

كاترين 13 24

الطور 19 29

شرم الشيخ 23 28

الغردقة 20 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 14 27

بنى سويف 13 27

المنيا 13 27

أسيوط 12 28

سوهاج 16 29

قنا 16 30

الأقصر 16 31

أسوان 20 34

أبوسمبل 16 34

الوادى الجديد 15 33

شلاتين 19 29

ابو رماد 18 28

راس حدربة 19 28

حلايب 21 27

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن