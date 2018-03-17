شاهد.. ظهور "صلاح" في الانتخابات بنيويورك

17 مارس 2018 - 09:23 ص

رفعت سيدة من الجالية المصرية بنيويورك صورة النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي أثناء تصويتها في الانتخابات الرئاسية، وقامت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية بنشر صورة السيدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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