أمين يدعو المواطنين إلى المشاركة بـ"الرئاسية"

دعا محمد أمين، الكاتب الصحفى، جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الذى سيحرك المواطنين ليست الفضائيات حتى بعد أن اشترتها الدولة لكن الشعور بالخوف من جديد على مصر، هو الذى سيحرك الساحة فليست هناك حركة مدنية تحرك الشارع وفى تصورى أن مشهد الطوابير سيعود مرة أخرى فى الداخل بالوعى هؤلاء سوف يكون دافعهم الأساسى هو إرسال رسالة تحمل علم مصر وصورة مصر للعالم.
وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "من يحرك الجماهير" قائلا: "ضعوا فى حساباتكم مصر قبل أى أحد أعيدوا إلى العالم مشهداً رأيناه فى يناير ورأيناه أيضاً فى يونيو ورأيناه فى التفويض والاستفتاء.. أعلنوا انحيازكم للوطن ضعوا مصر أمام أعينكم أرسلوا رسائلكم إلى الخارج قولوا إن مصر تتحرك".
وتابع الكاتب الصحفى مرددًا: "اخرجوا بالملايين وقولوا كلمتكم قوية ضعوا أصواتكم فى الصناديق دع الصندوق يقل كلمته هل تذكرون العبارة التى أطلقتها فى انتخابات الرئاسة بعد الثورة؟ أودعوا أماناتكم فى صناديق الاقتراع الوطن يحتاج إليكم فى السنوات الأربع القادمة فلا تجعلوه عرضة للأنواء ولا تجعلوه فى مهب الريح. إنها مصر التى تطالبكم بالوقوف إلى «جوارها».. فهل نفعل؟! "