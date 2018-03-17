  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

أمين يدعو المواطنين إلى المشاركة بـ"الرئاسية"

الحياة السياسية

محمد امين
امين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

5 وسائل لتحفيز المصريين على التصويت في الانتخابات

#

500 رحلة عمرة مجانية للمشاركين في الانتخابات

#

خطبة عن فوائد المشاركة في انتخابات الرئاسة

#

توكيلات الترشح للرئاسة تقترب من المليون


دعا محمد أمين، الكاتب الصحفى،  جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الذى سيحرك المواطنين ليست الفضائيات حتى بعد أن اشترتها  الدولة  لكن الشعور بالخوف من جديد على مصر، هو الذى سيحرك الساحة فليست هناك حركة مدنية تحرك الشارع وفى تصورى أن مشهد الطوابير سيعود مرة أخرى فى الداخل بالوعى هؤلاء سوف يكون دافعهم الأساسى هو إرسال رسالة تحمل علم مصر وصورة مصر للعالم. 
وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "من يحرك الجماهير" قائلا: "ضعوا فى حساباتكم مصر قبل أى أحد أعيدوا إلى العالم مشهداً رأيناه فى يناير ورأيناه أيضاً فى يونيو ورأيناه فى التفويض والاستفتاء.. أعلنوا انحيازكم للوطن  ضعوا مصر أمام أعينكم  أرسلوا رسائلكم إلى الخارج قولوا إن مصر تتحرك".
وتابع الكاتب الصحفى مرددًا: "اخرجوا بالملايين وقولوا كلمتكم قوية ضعوا أصواتكم فى الصناديق دع الصندوق يقل كلمته  هل تذكرون العبارة التى أطلقتها فى انتخابات الرئاسة بعد الثورة؟ أودعوا أماناتكم فى صناديق الاقتراع  الوطن يحتاج إليكم فى السنوات الأربع القادمة فلا تجعلوه عرضة للأنواء ولا تجعلوه فى مهب الريح. إنها مصر التى تطالبكم بالوقوف إلى «جوارها».. فهل نفعل؟! "

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن