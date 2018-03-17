أمين يدعو المواطنين إلى المشاركة بـ"الرئاسية"

دعا محمد أمين، الكاتب الصحفى، جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الذى سيحرك المواطنين ليست الفضائيات حتى بعد أن اشترتها الدولة لكن الشعور بالخوف من جديد على مصر، هو الذى سيحرك الساحة فليست هناك حركة مدنية تحرك الشارع وفى تصورى أن مشهد الطوابير سيعود مرة أخرى فى الداخل بالوعى هؤلاء سوف يكون دافعهم الأساسى هو إرسال رسالة تحمل علم مصر وصورة مصر للعالم.



