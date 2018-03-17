"السيسى" يتفقد المزارع السمكية بالتكنولوجيا المتطورة

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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ما تحقق من أعمال المطور الصناعي لترفيق البنية الأساسية بها، ببورسعيد، والمزارع السمكية التي تتم بأحواض على أحدث تكنولوجيا متقدمة في مجال الاستزراع السمكي بمنطقة سهل الطينة.

كما يتفقد أعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، ومبني المنطقة الصناعية الإدارية والاستزراعي السمكي للوقوف على معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، من بينها أنفاق السيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، لربط شرق سيناء بالوادي وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالميناء المحوري اللوجيستي والمنطقة الصناعية.

وشملت عملية تطوير ميناء شرق بورسعيد -أحد موانئ الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة- إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومترات بواقع 3 كيلو أرصفة بالشرق، و2 كيلو بالغرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


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