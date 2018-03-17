سعد لمجرد يثير الجدل مجددًا على السوشيال ميديا

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تعاطف الجمهور مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد هجوم بعض منتقديه عليه، وطالبه مؤيدوه  بعدم الردّ على منتقديه وكل من يهاجم نجاحه.

وبدأت واقعة الهجوم عندما قام بنشر صورة له على مواقع التواصل وعلق عليها قائلاً: "لا تعامل الناس بالطريقة التي يعاملونك بها، عاملهم بالطريقة التي يعاملك بها الله".

وتأتي تصريحات المجرد بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب آخر أعماله "غزالي"، على الرغم من النجاح الكبير الذي يحققه.

ويذكر أن السلطات الفرنسية سمحت للمجرد العودة إلى بلده لمدة 5 أيام لزيارة أسرته، على أن يعود إلى باريس لاستئناف محاكمته أمام القضاء الفرنسي فى التهمة المنسوبة إليه.


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