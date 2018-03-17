  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

“جيش الإسلام” يعلن:

إسقاط طائرة مروحية للنظام بالغوطة الشرقية

عرب وعالم

تحطم مروحية أمريكية
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 61 مدنيًا في قصف جوي للنظام السوري على الغوطة

#

مقتل 19 مدنيًا بقصف للنظام السوري وحلفائه على الغوطة

#

إصابة العشرات بالاختناق في الغوطة

#

الأمم المتحدة: 30 قتيلا جديدًا على الأقل في الغوطة

أعلن تنظيم “جيش الإسلام” المعارض في الغوطة الشرقية، مساء الجمعة، عن إسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري.

وقال التنظيم، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “تم استهداف منظومة الدفاع الجوي الأوسا للطائرة المروحية في سماء الغوطة الشرقية وإصابتها”.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل مقربة من التنظيم معلومات تفيد “بإصابة الطائرة المروحية بصاروخ بعدما استهدفت مدنا وبلدات الغوطة بالبراميل المتفجرة”.

ولم يذكر التنظيم معلومات عن مصير طاقم الطائرة أو مكان سقوطها، إلا أنه قال إنه سينشر مقطعا من فيديو استهداف الطائرة قريبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن