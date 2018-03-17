إسقاط طائرة مروحية للنظام بالغوطة الشرقية

17 مارس 2018 - 09:38 ص

أعلن تنظيم “جيش الإسلام” المعارض في الغوطة الشرقية، مساء الجمعة، عن إسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري.

وقال التنظيم، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “تم استهداف منظومة الدفاع الجوي الأوسا للطائرة المروحية في سماء الغوطة الشرقية وإصابتها”.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل مقربة من التنظيم معلومات تفيد “بإصابة الطائرة المروحية بصاروخ بعدما استهدفت مدنا وبلدات الغوطة بالبراميل المتفجرة”.

ولم يذكر التنظيم معلومات عن مصير طاقم الطائرة أو مكان سقوطها، إلا أنه قال إنه سينشر مقطعا من فيديو استهداف الطائرة قريبا.