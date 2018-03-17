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يرويها قيادي إخواني..

غزوة الفجر ضد الأقباط

الحياة السياسية

محيي الدين عيسي
محيي الدين عيسي

عبد القادر وحيد

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كنيسة

الجماعة الإسلامية

بناء مسجد

محيي عيسي

الإخصاص

شهدت محافظة المنيا عدة صدامات بين المسلمين والأقباط، لكن سرعان ما كان يتم وأدها.

كانت البداية مع الإخوان المسلمين قبل أن ينفصلوا عن بقية الفصيل الإسلامي وتظهر الجماعة الإسلامية في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

يقول محيي الدين عيسي القيادي الإخواني ومؤسس الجماعة في محافظة المنيا: "كنا نبحث عن مسجد أثناء تكوين العمل الإسلامي في المحافظة خاصة بعد كثرت عدد المنضمين إلينا داخل الجامعة".

وأضاف فى ذكرياته التي يرويها علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن  مساحة العمل زادت وانتشرت بانضمام مئات من الإخوة والأخوات، وكان فى كلية التربية أحد أفراد الجماعة يدعي "أحمد فراج"، وكان شعلة من الحماس والنشاط وكان لا بد لنا أن نبحث عن المساجد.

وأوضح: "أننا بدأنا أولاً ببناء مسجد المدينة الجامعية بالإخصاص شمال مدينة المنيا وكان مركزًا مهما للدعوة، حيث ساهم معنا فيه الأستاذ "على سنارة" مدير المدينة الجامعية".

وتابع: "انتقلنا بعد ذلك إلى مدينة المنيا وأخذنا قطعة أرض لتكون مسجد عمر بن الخطاب فى حى أبو هلال بجنوب المنيا، ثم تم بناء مسجد الرحمن، الذى كان وما زال رمزًا لدعوة الجماعة الإسلامية بالمحافظة".

وأكد عيسى في ذكرياته أنه نما إلى علمنا نية قيام الأقباط ببناء كنيسة فى حى "أرض سلطان" ، فقمنا بغزوة الفجر لنهدم الأسوار التي كانت  حول قطعة الأرض ونبنى حولها سورا جديدا، ونكتب عليه مسجد الجهاد، وهكذا انتشرت مساجد الجماعة وصعد الطلاب لأول مرة على منابر المساجد، وكان فى مقدمة خطباء المنيا "كرم زهدى" - مؤسس الجماعة الإسلامية- حيث كان يخطب فى مسجد الرحمن ويحضر خطبته الآلاف وقتها.


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