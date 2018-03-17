الزمالك يمنح آل الشيخ الرئاسة الفخرية

17 مارس 2018 - 09:45 ص

منح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الرئاسة الفخرية لتركي آل الشيخ.

أحمد مرتضى نجل رئيس النادي، قال عبر تصريحات إذاعية إن المستشار تركي آل الشيخ طلب من النادي الأهلي ونادي الزمالك الحصول على الرئاسة الفخرية للنادي مقابل بناء استاد لكل نادٍ وهذا ما فعله الناديين.

وأكد نجل مرتضى، أن آل الشيخ يسعى جاهدًا لتطوير الرياضة المصرية والاستثمار فيها.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهد شدا بين مرتضى منصور وترك آل الشيخ عقب تدخل الأخير وحسم صفقة السعيد للنادي الأهلي.