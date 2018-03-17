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مطربة تطالب جمهورها بحذف "سناب شات" من هواتفهم

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ريانا
المطربة ريانا

وكالات

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طالبت المطربة الأميريكية ريانا من جمهورها حذف تطبيق “سناب شات” من على هواتفهم وحواسيبهم الشخصية، رداّ على هذا الإعلان الذي وصفته بالمسيء.

حيث نشر الموقع إعلاناً يسأل المستخدمين ما إن كانوا يفضلون صفع "ريانا" أو لكم "كريس براون" المغني الشهير.

وانتقدت المغنية ريانا موقع سناب شات لسخريته من العنف المنزلي، وكتبت على حسابها على انستغرام: “أودُ أن أعتبر ذلك جهلاً، لكنَّني أعلم أنَّكم لستم أغبياء! لقد أنفقتم المال لعمل إعلان يُسيء عمداً لضحايا العنف المنزلي ويسخر من الأمر”.

في حين، قالت شركة سناب شات إنَّها أوقفت نشر الإعلان، الذي تضمَّن صوراً لريهانا وبراون في دعايةٍ للعبة على الهاتف المحمول تُسمَّى Would you rather . وأصدرت الشركة اعتذاراً قالت فيه إنَّ الإعلان ينتهك “قواعدها الإرشادية”، مضيفةً: “نشعر بالأسف لحدوث ذلك”.

لكنَّ ريانا لم تقبل ذلك الاعتذار وأصدرت بياناً يوم الخميس قالت فيه: "الأمر لا يتعلق بمشاعري الشخصية، لكن كل النساء والأطفال والرجال الذين كانوا ضحايا للعنف المنزلي في الماضي، وخاصةً الذين ما زالوا يتعرضون له.. لقد خذلتمونا! عارٌ عليكم. اعتذاركم ليس له أهمية".

كما هاجمت المغنية شركة سناب شات  عبر قصتي على "انستجرام"، قائلة: "يعلم سناب شات أنَّه ليس التطبيق المفضل لدي! لكنَّني فقط أحاول فهم الهدف من وراء كل هذه الفوضى!".

وبعد بيان ريانا، قال متحدثٌ باسم سناب شات في رسالة بريدٍ إلكتروني لصحيفة  "الجارديان" البريطانية: "هذا الإعلان مثير للغثيان، وكان من المفترض ألَّا يظهر على موقعنا، نأسف لهذا الخطأ الشنيع ولسماحنا للإعلان بتجاوز مرحلة المراجعة، نُحقق الآن في كيفية حدوث ذلك حتى نحرص على عدم حدوثه في المستقبل”.

وقالت الشركة كذلك إنَّ اللعبة التي يُروِّج لها الإعلان لا تتبع موقع سناب شات، وأنَّها حُظِرَت من المنصة.

أثار الإعلان رد فعلٍ عنيفاً على الشبكات الاجتماعية، وكانت تشيلسي كلينتون من بين المنتقدين، إذ غرَّدت وكتبت: "أمرٌ مُريع أن توافق أي شركة على هذا".

والجدير ذكره أن علاقة النجمين الشهيرين كانت محط أنظار محبيهم في العالم، عقب تصريح ريانا بتعرضها للضرب والعنف من قبل كريس براون.


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