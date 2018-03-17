السيسى رئيسًا للبلاد بحكم الأمر الواقع 4 سنوات

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قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التطلع للمستقبل أهم من البكاء على الأطلال.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "سيظل السيسي رئيسًا بحكم الأمر الواقع للسنوات الأربع المقبلة لكن ماذا بعد؟ هذا سؤال يتعين على كل وطني, أيًا كان موقعه, أن يفكر فيه بهدوء وعمق"..

وتابع: "الاستمرار في تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة وبين فصائل المعارضة يقضي على كل أمل في غدٍ أفضل".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث قال، علاء الدين محمود: "كلام معقول ولكن مش وقته.. كمان دى مش شغلة الحكومة لكن شغلة الأحزاب ومجلس النواب.. ربنا يوفق الرئيس السيسي فى استكمال ما بدأ فيه خلال ولايته الأولى وإضافة المزيد. برامج الشباب التى تقوم الدولة بتطويرها إن شاء الله هتسهم فى الكشف عن كفاءات فى شتى المجالات".

وأضاف آخر قائلًا: "لن يكون هناك مستقبل أو غد أفضل لهذه الأمة مادام هناك من المثقفين المنتفعين الذين يفكرون فى أنفسهم وليس لصالح الأمة وعندما تنصحهم بأخطائهم يقولون لك أنظر إلى موقفى وكتاباتى وأنك لست متابعا أى كأننا عقول العصافير".

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