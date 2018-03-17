سلامة: الغرب يكيل بمكيالين فى تعريف الإرهاب والعنصرية

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قال عبد الناصر سلامة، إن مقتل الفتاة المصرية مريم فى بريطانيا، على يد عنصريين أو عنصريات بريطانيات، دون أن يتدخل أحد من المارة فى الشارع، كما حرق مسجد قوجة سنان فى ألمانيا تمامًا، هى مجرد نماذج لكيفية الكيل الغربى بمكاييل مختلفة فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، وتعريف العنصرية، فى الوقت الذى قامت فيه قيامة بريطانيا وكل الغرب الآن فى أعقاب تسمم جاسوس روسى كان يعمل لحساب المخابرات البريطانية، وسط شبهات تحوم حول دور روسى فى هذه القضية، وهو ما يؤكد أن العملية برمتها فى حاجة إلى إعادة نظر.

وأضاف سلامة خلال مقاله الذى  نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "إرهاب الغرب الجميل"، قائلا: "إن مقتل مريم، بعد سحلها  فى مدينة توتنجهام البريطانية، ليس حادثاً إرهابياً من وجهة النظر الغربية، تماماً كما حادث إضرام النار فى مسجد قوجة سنان بالعاصمة الألمانية برلين، لا البريطانيون انتفضوا للحادث الأول، ولا كان منتظراً أن ينتفض الألمان للحادث الثانى، القتيلة فى الحادث الأول مصرية عربية، كما الحريق فى الحادث الثانى فى دار عبادة للمسلمين، هذا هو الموضوع باختصار، ما يقع بفعل مواطن عربى يندرج على الفور تحت بند ما يسمى الإرهاب الإسلامى، وما يقع بفعل مواطن غربى هو حادث فردى ".

ومضى مستكملا: "أكذوبة كبيرة عشناها على مدى العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل، منذ ما بعد الغزو السوفيتى لأفغانستان، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية العناصر العربية فى الجهاد الأفغانى فيما بعد، وظهور ما يسمى القاعدة وغيرها من الجماعات وصولاً إلى ما يسمى داعش الآن، التى تم إعدادها فى سجن جوانتانامو الأمريكى أيضاً، وهو الأمر الذى جعل العنصرين العربى والإسلامى فى موقف المدافع طوال الوقت عن عقيدتهما لإثبات أنها عقيدة سلام، وتحيتها هى السلام، وأن ما يسمى الإرهاب  إنما هو رد فعل لهذا الغزو السوفيتى، وذلك الاحتلال الإسرائيلى، وهذا الافتراء الأمريكى، وذلك الانحياز الغربى، ناهيك عن سنوات طويلة من الاستعمار، ونهب ثروات الشعوب المستضعفة."


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