بالأرقام.. الفلسطينيون أكثر عددًا من اليهود في فلسطين

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أكد الدكتور موسي أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس، أن عدد الفلسطينيين في فلسطين أكثر من اليهود بحسب الإحصائيات.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص علي موقع التدوينات المصغرة بـ"تويتر" قائلًا: "تشير التقديرات إلى أن عدد الفلسطينيين في مطلع هذا العام قد بلغ ستة ملايين و587 ألف فلسطيني، وبلغ عدد اليهود ستة ملايين و558 ألف يهودي".

وتابع: "أي أن عدد الفلسطينيين يزيد في فلسطين التاريخية على عدد اليهود الآن، فكيف سيكون الحال غدًا بعد جيل آخر، فرباط الفلسطيني في أرضه ضمانة للانتصار" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "أبو مرزوق" حيث قال إبراهيم علي: "ألم يعهدهم الله أنهم سيكونون أكثر نفيرًا !! دعهم فكثرتهم تنبأ على اقتراب موعد المعركة ودخول المسجد من جديد !! أنا لا أعرف ان كان سيكون جميع العرب والمتأسلمين فيها لكن ما أعرفه أن حماس ستكون وقودها !! ".

وأضاف آخر قائلًا: "هذا العدد في الداخل غير المهجرين خارج فلسطين!؟".


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