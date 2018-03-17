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سقوط مضيفة من طائرة إماراتية في أوغندا

عرب وعالم

نجاة طائرة إماراتية
أرشيفية

وكالات

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توفيت مضيفة إثر سقوطها من باب الطوارئ في طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" أثناء وقوفها في مطار عنتيبي الأوغندي، حسبما علمت بي بي سي.

وقال متحدث باسم المطار إن المضيفة، التي لم يكشف عن جنسيتها، نقلت إلى مستشفى كيسوبي الواقع على بعد نحو 16 كيلومترا عن المطار حيث فارقت الحياة هناك.

وأفادت تقارير أن الحادث وقع أثناء استعدادات طاقم طائرة طيران الإمارت لصعود المسافرين إلى الطائرة.

وقالت سلطة الطيران المدني الأوغندية إنها شرعت بالتحقيق في الحادثة.

وأوضحت في بيان أنه يبدو أن المضيفة "فتحت باب الطوارئ وسقطت من الطائرة التي كانت قد هبطت بسلام وتوقفت".

وقال متحدث باسم مستشفى كيسوبي، إدوارد زابونا لبي بي سي إن المضيفة أُصيبت بجروح "في كل أجزاء وجهها وفي ركبتيها".

وأضاف كانت "على قيد الحياة ولكن فاقدة الوعي" عند وصولها إلى المستشفى مساء الأربعاء لكنها سرعان ما فارقت الحياة بعد ذلك.

وقال بيان لشركة طيران الإمارات "سقط أحد أعضاء طاقمنا للأسف من باب مفتوح أثناء تجهيز الطائرة لصعود الركاب في الرحلة رقم EK729 واصطحبت المصابة إلى أقرب مستشفى".

ووعدت الشركة التي مقرها في دبي بـ "التعاون التام" مع التحقيق.


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