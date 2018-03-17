» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

17 مارس 2018 - 10:04 ص

حالة من الغضب تركها إعلاميون سوريون بعد سخريتهم من الفنانة السورية أمل حويجة بعدما تم استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس ووجهت من خلال برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "سي بي سي"، رسالة عبرت فيها عن حزنها وغضبها الشديد لما يحدث في أطفال سوريا.

واختارت "حويجة"، المعروفة بأدائها لعدة شخصيات كرتونية للأطفال، أن توجه رسالة بصوت شخصية "ماوكلي" الكرتونية إلى من يقتلون الأطفال في سوريا، وأطلقت في النهاية صرخت قوية جاءت بشكل “عواء ذئب” في إشارة إلى أن الحياة مع الحيوانات أفضل منها مع البشر المتعطّشين للدماء.

وتعاطف آلاف المشاهدين العرب مع صرخ حويجة، إلا أن الإعلامي التونسي علاء الشابي استخدمها مادة للسخرية في برنامج "كلام الناس" الذي يقدمه على قناة "الحوار التونسي"، ووافقه في هذا الأمر عدد من المشاركين في البرنامج كالإعلاميين لطفي العماري ومايا القصوري ووسيم الحريصي، والذي سخروا بدورهم من الطريقة التي عبرت فيها حويجة.

واتهم عدد كبير من التونسيين الإعلاميين المذكورين بـ"السخرية" من أطفال سوريا الذين يتعرضون للموت يوميا، حيث كتب الإعلامي عامر بوعزّة على صفحته في موقع "فيس بوك": "في شهر ديسمبر، قدمت الفنانة المصرية إسعاد يونس حلقة خاصة من برنامج “صاحبة السعادة" استغرق إعدادها سنتين كاملتين، الحلقة اهتمت خلالها بجمع نماذج من موسيقى أفلام الكرتون ومسلسلاته الأكثر شهرة في العالم لتعيد عزفها بطريقة أوركسترالية واستدعت الفنانة المصرية الفنانة السورية أمل حويجة لما اشتهرت به من دبلجة صوتين شهيرين في أفلام الكرتون هما "ماوكلي" و"الكابتن ماجد"، وما يمثلانه من ذاكرة لأطفال الثمانينات والأجيال التالية.

وأضاف "في هذه الاستضافة طلبت إسعاد يونس من أمل حويجة أن تتقدم برسالة إلى العالم بالصوت الكرتوني "ماوكلي"، ففعلت وتحدثت عن أطفال سوريا لتختتم الفقرة بصيحة ماوكلي الشهيرة. ثم يأتي برنامج كلام الناس على القناة الزرقاء "الحوار التونسي" ليقتطع هذا الجزء فقط من برنامج صاحبة السعادة ويجعل من أمل حويجة "تكركيرة "، "مادة للسخرية" .. تضحك أساور ومي القصوري وبقية الجوقة يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، حسبنا الله ونعم الوكيل.

وعلق الباحث سامي براهمي على الأمر بقوله "صرخة ماوكلي صديق الأطفال بصوت الفنّانة المتألّقة أمل حويجة تكشف ضعف مهنيّة عدد من الإعلاميين وحجم الارتجال والجهل الذي يتناولون به المسائل".

وردت الفنانة السورية أمل حويجة عبر تدوينة على صفحتها في "فيس بوك" قالت فيها "منذ بدأت تنتشر أعمالنا الكرتونية في محطات الوطن العربي، ونحن الممثلون نستقبل رسائل المحبة من أطفال أحبوا هذه الأعمال.

رسائل من كافة البلدان العربية لكن أغزرها كان يأتي من المغرب العربي: تونس والجزائر والمغرب وصارت العلاقة مع هذه البلدان أقوى ونحن نقيس أهمية أعمالنا مع نبض قلوبهم وتفاعلهم معنا.

وأضافت "الآن وأنا أستعد لعرض عملنا المسرحي "ياطيراً"، أفاجأ بمحطة تلفزيونية تونسية تُخصص جزءا من برنامجها للسخرية من "أمل حويجة" ومن فيديو لقائها مع صاحبة السعادة! اشكر أصدقائي اللذين راسلوني على الخاص وطالبوني بالرد على هذه المحطة، وكان ردي: آسفة. لا وقت لدي. أنا مشغولة بالعرض. هناك ما هو أهم".

وتابعت "حويجة" برنامج يبث من بلد تعودنا على محبة مسرحه وسينماه، صفقنا لثورته يرمينا الآن "البرنامج" وأخصص البرنامج ومحطته، لأنني لا أقوى على تعميم هذه المحطة على "تونس" الغالية كلها يرمينا بسكاكينه! لا أستغرب ونحن السوريون محاطون بالسكاكين من كل جانب.

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