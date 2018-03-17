زرع كاميرات لمراقبة حركة السيارات بمحور أحمد عرابى

أحمد الشربينى
وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة عدة كاميرات لمراقبة محيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين.
كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات لإنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس، مع تعيين الخدمات المرورية والأوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.
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