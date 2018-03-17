تامر عبد المنعم يسخر من الإخوان بـ"الإسهال"

17 مارس 2018 - 10:08 ص





أشاد الإعلامي تامر عبد المنعم، باللافتة الإنسانية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحمل ابنة أحد شهداء الجيش أثناء الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة أول أمس الخميس".



وقال عبد المنعم، خلال تقديم برنامجه "الرئيس 2018" المذاع على فضائية "العاصمة": "شعرت أنه أب قبل أن يكون رئيس".



وأضاف: "هذه اللقطة بتقولك أنزل واقف ربع ساعة أمام اللجان الانتخابية وقول صوتك أيا كان رأيك، واكتب كلمة النهاية ضد جماعة الإخوان".



و تابع قائلا :" هناك أزمة في الصرف الصحي بسبب إسهال الإخوان، أيها المسهلون، جماعة الإخوان المسهلون أحذروا المصري ".



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