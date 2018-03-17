نعيش عصر الانحراف وليس الاحتراف

17 مارس 2018 - 10:13 ص

انتقد الإعلامي والناقد الرياضي محمود معروف، ما يحدث الفترة الأخيرة من صراعات بين قطبي الكرة المصرية على ضم اللاعبين.

وأضاف "معروف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاصمة» المذاع على فضائية «العاصمة»، أنه لا يوجد لاعب في مصر يساوي مليون جنيه، وأن الصراع بين الأندية هو ما يتسبب في ارتفاع اللاعبين بهذه الطريقة.

وتابع: «الملايين التي تدفع للاعبين بتحسسنا أنها ورقة كوتشينة، وهذا ليس احترافا وإنما انحراف ولابد من إيجاد حلول».