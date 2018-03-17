130 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية فى العاصمة الإدارية

17 مارس 2018 - 10:14 ص

قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن البنية التحتية فى العاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى، تكلفت 130 مليار جنيه، حيث تم عمل طفرة كبيرة فى مجال المرافق والبنية التحتية، فبالنسبة للطرق تم إنجاز 70% من الطرق المخططة، وتم التخطيط لما يقرب من 650 كم، فى المرحلة الأولى التى تشمل 40 ألف فدان، كما أن الطرق فى العاصمة الإدارية تشمل 9 حارات، وحارات لركوب الدراجات، ومناطق للمشاة وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، ولوحات إعلانية ديجيتال.

وأضاف الحسينى خلال حواره لجريدة "الوطن" أن تحديد سعر الأرض فى العاصمة الإدارية يتم من خلال لجان متخصصة وسيتم نقل كل الوزارات والهيئات إلى الحى الحكومى فى يونيو 2019، كما أن الهيئة الهندسية بدأت العمل فى الحى السكنى الثانى ووزارة الإسكان ستطرح الحى الثالث للمواطنين قريباً.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة: المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة ستتضمن إنشاء 10 جامعات، وهناك أكثر من 60 طلباً لإنشاء مدارس فى الحى السابع فقط، موضحاً أن شركة هشام طلعت مصطفى حصلت على 500 فدان من أصل 1600 فى الطرح الأول للأراضى، وتم تخصيص 2500 فدان للمطورين العقاريين فى الحى السابع كما تم إنجاز 70% من شبكة الطرق فى المرحلة الأولى بطول 650 كم".