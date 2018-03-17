بالفيديو.. مطربة شهيرة تتحرش جنسيا بشاب على الهواء

17 مارس 2018 - 10:17 ص

قامت النجمة الأمريكية كاتي بيري بتقبل بنجامين جلير أحد الشباب المشاركين في برنامج "أمريكان أيدول" علي الهواء، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور الذي اعتبره تحرشا جنسيا.

وتعود تفاصيل القصة إلى اللحظة التي أفاد فيها بنجامين البالغ من العمر 19 سنة خلال تقديمه لنفسه إنّه لم يقبّل فتاة في حياته، فدعته بيري لأن يقبّلها على وجنتها وما أن قام الشاب بذلك حتّى استدارت كايتي وقبلته على شفتيه، مما سبب له حرجا كبيرا، بسبب عدم قبوله بما جرى.

وقال الشاب بينجامين إنه لم يكن مرتاح أبدًا عندما قبلته كاتي بيري.

وأضاف: "لا أستطيع أن أقبل فتاة وأنا لست في علاقة معها، في حياتي كلها لم أكن في علاقة مع فتاة وأردت أن تكون قبلتي الأولى مميزة".

وعلى الرغم من اعتذار كايتي إلا ان الجمهور لم يغفر لها مفاجأتها للشاب بنجامين بتلك القبلة المجنونة .

شاهد الفيديو..



