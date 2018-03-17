  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

بالفيديو.. مطربة شهيرة تتحرش جنسيا بشاب على الهواء

الصفحة الأخيرة

كايتي بيري
كايتي بيري

وكالات

أخبار متعلقة
#

"القرموطي" يخضع لتنفس صناعي على الهواء

#

بالفيديو.. مشادة كلامية بين مذيع وزميلته على الهواء

#

"القرموطي" يقدم على فعل غريب على الهواء

#

شاهد.. هاتف يخفي "خاتم الخطوبة" ويسجل ردود أفعال الأزواج

بغداد

العراق

كربلاء

الفيفا

اربيل

قامت النجمة الأمريكية كاتي بيري بتقبل بنجامين جلير أحد الشباب المشاركين في برنامج "أمريكان أيدول" علي الهواء، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور الذي اعتبره تحرشا جنسيا.

وتعود تفاصيل القصة إلى اللحظة التي أفاد فيها بنجامين البالغ من العمر 19 سنة خلال تقديمه لنفسه إنّه لم يقبّل فتاة في حياته، فدعته بيري لأن يقبّلها على وجنتها وما أن قام الشاب بذلك حتّى استدارت كايتي وقبلته على شفتيه، مما سبب له حرجا كبيرا، بسبب عدم قبوله بما جرى.

وقال الشاب بينجامين إنه لم يكن مرتاح أبدًا عندما قبلته كاتي بيري.

وأضاف: "لا أستطيع أن أقبل فتاة وأنا لست في علاقة معها، في حياتي كلها لم أكن في علاقة مع فتاة وأردت أن تكون قبلتي الأولى مميزة".

وعلى الرغم من اعتذار كايتي إلا ان الجمهور لم يغفر لها مفاجأتها للشاب بنجامين بتلك القبلة المجنونة .
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن