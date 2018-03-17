تفاصيل الساعات الأولى لاحتشاد المصريين أمام السفارة بالكويت

17 مارس 2018 - 10:17 ص

أفتتح سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، اللجنة الانتخابية المخصصة لأبناء الجالية المصرية فى الكويت، وسط جموع كبيرة من الناخبين، الذين احتشدوا أمام مقر السفارة منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

واستقبل القوني الناخبين داخل اللجنة، بعد أن قام بفض الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع، وحرص على استطلاع رأيهم حول الإجراءات التنظيمية التى اتخذتها السفارة استعدادا للعملية الانتخابية؛ حيث أشادوا بحزمة التيسيرات التى وفرتها السفارة، سواء منظومة نقل الناخبين من نقاط التجمع، أو آلية التصويت السريعة، خاصة فى ظل تواجد هذا الكم الكبير من الفرق المعاونة التابعة لوزارة الخارجية، وكذلك 30 جهاز تابلت، جعلتهم لا يستغرقون أكثر من دقيقتين للادلاء بأصواتهم.

وقال القوني، إن نسبة المشاركة كبيرة جدًا في الكويت، حيث ظل الناخبون يتوافدون على مقر السفارة حتى اللحظات الأخيرة من نهاية اليوم الأول، وأغلقت اللجنة في وجود 6 ناخبين أدلوا بأصواتهم.

وأشار إلى أن من بين المصوتين الذين شاركوا أمس، سيدة تبلغ من العمر 92 عامًا وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى مساعدتهم على إتمام عملية التصويت.

وتوقع القوني، استمرار التوافد الكبير الذي شهدته الكويت أمس في حضور جماعي كبير، لافتا إلى أنه من الممكن مد فترة التصويت حال تطلب الأمر ذلك.

وكان الناخبون قد بدأوا في التواجد منذ الساعة السابعة صباحا على نقاط التجمع العشرين التى حددتها السفارة المصرية بالمناطق التى تشهد كثافة مرتفعة للمصريين، مثل مناطق الفحاحيل، والمهبولة، وحولى، والمنقف، وخيطان، والكنيسة المصرية بالكويت؛ حيث استقلوا الحافلات التى وفرتها السفارة بالتنسيق مع رجال الأعمال المصريين، والتى تزينت بالأعلام المصرية، إلى منطقة الجزيرة الخضراء، المواجهة لحى السفارات، ومنها إلى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم.

واصطفت حشود الناخبين فى طوابير طويلة فى الخيمة التى تم نصبها أمام مقر السفارة فى مشهد رائع، انتظارا لموعد فتح صناديق الاقتراع.

من جانبه، أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالدور البارز الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات في الدول التي أجريت بها الانتخابات وعددها 124 دولة، بحسب البيان.

وقال الاتحاد في بيانه الثاني، عن اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، إن عدد المقار التي شهدت تصويت الناخبين بلغ 139 مقرًا انتخابيًا.

وأشاد الاتحاد بالإقبال غير المسبوق وظهور الانتخابات بهذه الصورة الحضارية المبهرة التي شهدت حضورًا ومشاركة كبيرة فاقت توقعات الجميع.

وأثنى الاتحاد على مشاركة المصريين في كل أنحاء العالم، على الرغم إن هذا اليوم هو يوم عمل رسمي في بعض البلدان، متنبئًا بأن تكون المشاركة أكثر فاعلية وإقبالاً خلال يومي السبت والأحد باعتبارها أيام عطل رسمية بهذه الدول.

وانتهى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية في مختلف دول العالم، وبدأ اليوم الثاني في بعض الدول وسط إقبال كثيف من الناخبين.

وتجرى الانتخابات في الخارج على مدى ثلاثة أيام: الجمعة والسبت والأحد، في 124 دولة. ويقترع نحو 6 ملايين مصري يحق لهم الانتخاب يعيشون في الخارج.

وهناك 139 مركزاً للاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتضم الولايات المتحدة الأمريكية، العدد الأكبر من المراكز بواقع 5 مراكز، فيما تضم المملكة العربية السعودية التي تتمركز فيها النسبة الأكبر من المصريين في الخارج بنحو 3 ملايين (من إجمالي نحو 10 ملايين) مركزين للإدلاء بالأصوات.

ووفرت السفارات حافلات لنقل الناخبين إلى مقرات الاقتراع، إضافة إلى متطوعين لشرح طريقة الاقتراع والشروط الواجبة لإتمامه.

وستجرى الانتخابات في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس.

ولا يواجه السيسي سوى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي تقدم بأوراق ترشحه في اللحظة الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح.