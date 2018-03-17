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"فيفا" يرفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في المدن العراقية

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وكالات

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رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحظر عن استضافة العراق للمباريات الدولية، الذي فرض بعد غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت في عام 1990.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي الجمعة إن الفيفا وافق على السماح للعراق باستضافة مباريات دولية رسمية في ثلاث من مدنه، هي أربيل والبصرة وكربلاء.

وقد ناقشت الجمعية العمومية للفيفا خلال اجتماعها في بوغوتا بكولومبيا على مدى يومين قرار رفع الحظر عن العراق، ضمن عدة قرارات أخرى.

وكان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في البحرين في أيار/مايو العام الماضي قد اتخذ قرارا بالسماح لهذه المدن الثلاث باستضافة مباريات ودية، بعد التأكد من تحسن واستقرار الوضع الأمني فيها.

وقال إنفانتينو "قررنا السماح للمدن الثلاث التي خضعت للاختبار على مدى عام باستضافة مباريات رسمية دولية".

وأضاف "ورفضنا طلبا للعاصمة بغداد لاستضافة مباريات ودية حيث يحتاج الوضع إلى المزيد من المراقبة قبل اتخاذ قرار".


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