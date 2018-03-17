الطفلة استراحت على كتف الرئيس على الرغم عدم إدراكها للمنصب

17 مارس 2018 - 10:28 ص





وصف الإعلامي مفيد فوزي، احتضان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الشهداء خلال الندوة التثقيفية 27 للقوات المسلحة لتكريم أسر الشهداء بمناسبة يوم الشهيد، بأنها "أعلى مراتب الأبوة".



وأضاف "فوزي" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" بأن الطفلة لا تدرك أنه رئيس جمهورية مصر، ولكنها استراحت على كتف الرئيس.



وتابع قائلا: "الأطفال يستشعرون بالراحة مع ناس محددة وهذا ما شعرت به الطفلة، مشددًا على ضرورة إنشاء وزارة للشهداء.

