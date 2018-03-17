  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة"

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة "بديع" في فض "اعتصام رابعة"

#

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتظاهر لمايو المقبل

#

بعد قليل..محاكمة دومة في أحداث"مجلس الوزراء"

#

الاستماع لشهادة وزير الداخلية السابق فى "فض رابعة"

الشهداء

السيسي

صدى البلد

مفيد فوزي

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 متهمًا في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وتنحصر طلبات الدفاع عن المتهمين في الحصول على نسخة من مذكرة مرافعة النيابة العامة، وصورة من محضر جلسات القضية.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن