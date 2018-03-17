كواليس مؤتمر مرتضى منصور عن "صفقة القرن"

17 مارس 2018 - 10:34 ص

ينطلق بعد قليل مؤتمر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بسبب التصريحات التي خرجت مؤخرًا في صفقة صانع ألعاب النادي الأهلي عبدالله السعيد، ليؤكد "منصور"خلال المؤتمر عنها هل هى صفقة القرن المقصودة أم هناك مفاجأة أخري يريد تفجيرها لعشاق القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يتحدث عن أسباب فشل صفقة القرن التي كانت تتضمن التعاقد مع نجمي الأهلي عبد الله السعيد وأحمد فتحي.

ومن المنتظر أن يفجر مرتضى مفاجآت عديدة في المؤتمر، وأن يعرض فيديوهات تثبت توقيع عبد الله السعيد للزمالك وحصوله على مستحقاته كاملة من النادي، قبل أن يمدد اللاعب عقده مع القلعة الحمراء.

كما سيتطرق مرتضى للحديث عن الأزمة التي يمر بها النادي، بعد تعيين لجنة مشرفة على الشئون المالية للقلعة البيضاء، وأزمته مع وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأعلن "منصور" أنه أرسل ملفًا خاصة بالأزمة الحالية التي يمر بها النادي لرئاسة الجمهورية، مستنجدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء أزمات النادي وحمايته من الانهيار.