اليوم.. استكمال محاكمة 13 شرطيًا بتهمة التجمهر

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تباشر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 آخرين لاتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة والإضرار بها.


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