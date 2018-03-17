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روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

عرب وعالم

وتين- تيريزا ماي
وتين- تيريزا ماي

وكالات

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روسيا

بريطانيا

الجاسوس الروسي

23 دبلوماسيا

قررت الحكومة  الروسية  طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا مع استمرار التوتر بين البلدين بشأن قضية الجاسوس "سيرغي سكريبال".

في المقابل كانت أعلنت بريطانيا مقاطعتها لمونديال روسيا المزمع استضافته في روسيا صيف هذا العام بسب أزمة الجاسوس الروسي.

وكانت شبكة قنوات "بي بي سي" الإنجليزية قد أوضحت قبل أيام أنه من المرجح أن تكون روسيا مسؤولة عن الاعتداء على الجاسوس السابق سيرغي سكريبل وابنته، وفقًا لتصريحات ماي، وأضافت إن غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم سكريبل من نوعية الغازات التي تصنعها روسيا.


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