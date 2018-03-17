نزوح أكثر 150 ألف مدني من عفرين

17 مارس 2018 - 10:44 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان صباح السبت، أن أكثر من 150 ألف مدني نزحوا من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء حتى منتصف ليل الجمعة السبت هربا من القصف المدفعي للقوات التركية التي تواصل عمليتها في شمال شرق سوريا.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “اشتباكات عنيفة دارت طوال الليل على أطراف المدينة الشمالية، في محاولة للقوات التركية والفصائل الموالية لها لاقتحامها”.

وبدأت تركيا في 20يناير الماضي بدعم من فصائل سورية موالية لها هجوماً على منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة “ارهابية، وتمكنت من السيطرة على مساحة واسعة منها.

ونجحت خلال الأيام الماضية في تطويق مدينة عفرين وعدد من البلدات في محيطها بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف الى جنوب المدينة نحو أراض كردية ومناطق مجاورة يسيطر عليها النظام.

وأشار عبد الرحمن الى “المدنيين يخرجون من الجهة الجنوبية ويحاولون الوصول الى مناطق النظام حيث تقع بلدتا نبل والزهراء” ذات الغالبية الشيعية والمواليتان للنظام.

وقتل مساء الجمعة 16 مدنيا بينهم امرأتان حبليان في غارة تركية استهدفت بشكل مباشر المشفى الوحيد في مدينة عفرين، بحسب المرصد، الأمر الذي نفاه الجيش التركي.