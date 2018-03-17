  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

رئيس قطاع الأخبار سابقًا: 5 أسباب كسرت الإعلام فى مصر

الحياة السياسية

الصياد
الصياد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

#

أول تعليق من "البرادعي" على أحداث الغوطة

#

هل تنهي قناة «جونجلي» أزمة «سد النهضة»؟

#

«الرى»: مصر سيهاجر لها البشر بحثًا عن المياه

بص أمك

بطلة بص امك

كليبات تحض على الفسق

أرجع إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار  بماسبيرو سابقا،  أسباب  تأرجح  الإعلام المصرى  بين العديد  من المشكلات فى الفترة الأخيرة، إلى غياب الضمير المهنى  تارة  وإلى  الجهل  الإعلامى تارة أخرى  فضلاً عن مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بدور حاضنة للشائعات وترويج الأخبار الكاذبة التي تتلقفها بعض وسائل الإعلام في تكريس هذا الوضع.

وأضاف الصياد خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "حاضنة الأخبار الكاذبة" قائلا: "نتساءل ما هي الأسباب الموضوعية التي أوصلتنا إلى هذه الحالة، هناك خمسة أسباب لا بد من دراستها فى  البداية  فالانفلات والفوضى في الساحة الإعلامية التي أعقبت قيام ثورة 25 يناير؛ حيث هدمت النظام الإعلامي القديم ولم تستبدله بنظام جديد قائم على قواعد مهنية بل على العكس انتشرت القنوات الفضائية، وازداد عدد برامج التوك شو  فضلا عن أن الإعلام المصري يفتقد لكتاب التوجيه المهني أو ما يعرف بـSTYLE BOOK المعمول به في كثير من دول العالم، وهو مدونة سلوك لقيم مهنة الإعلام وأخلاقياتها".

ومضى قائلا: "غياب الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم إعداده مؤخراً من قبل خبراء وأساتذة الاعلام ونشر بالجريدة الرسمية مع مدونة السلوك ولم نسمع حتى الآن ماذا تم بشأنه، وأعتقد أن تطبيقه سيساعد على ضبط الأداء الإعلامي ويجنب الإعلاميين الوقوع في أخطاء مهنية , وكذلك دخول أنماط سلوك غير سوية مهنة الإعلام نتيجة التأثر بحالة الانفلات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لرقابة حقيقية سواء على المستوى الأخلاقى أو المهنى  بالإضافة إلى تحول مهنة الإعلام إلى مهنة من لا مهنة له؛ حيث نجد عناصر غير مؤهلة تعمل أمام الكاميرا أو الميكروفون، وتطالعنا يومياً بشكل ومضمون منفرين، خاصة بعد سيطرة الإعلان على المحتوى الإعلامي، وقيام بعض القنوات الفضائية ببيع الوقت للغير على شاشاتها للخروج من أزماتها المالية ولا يعنيها محتوى البرامج أو مقدموها، الأمر الذى أدى إلى وقوع الكثير من المشاكل."


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن