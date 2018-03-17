رئيس قطاع الأخبار سابقًا: 5 أسباب كسرت الإعلام فى مصر

17 مارس 2018 - 10:49 ص

أرجع إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو سابقا، أسباب تأرجح الإعلام المصرى بين العديد من المشكلات فى الفترة الأخيرة، إلى غياب الضمير المهنى تارة وإلى الجهل الإعلامى تارة أخرى فضلاً عن مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بدور حاضنة للشائعات وترويج الأخبار الكاذبة التي تتلقفها بعض وسائل الإعلام في تكريس هذا الوضع.

وأضاف الصياد خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "حاضنة الأخبار الكاذبة" قائلا: "نتساءل ما هي الأسباب الموضوعية التي أوصلتنا إلى هذه الحالة، هناك خمسة أسباب لا بد من دراستها فى البداية فالانفلات والفوضى في الساحة الإعلامية التي أعقبت قيام ثورة 25 يناير؛ حيث هدمت النظام الإعلامي القديم ولم تستبدله بنظام جديد قائم على قواعد مهنية بل على العكس انتشرت القنوات الفضائية، وازداد عدد برامج التوك شو فضلا عن أن الإعلام المصري يفتقد لكتاب التوجيه المهني أو ما يعرف بـSTYLE BOOK المعمول به في كثير من دول العالم، وهو مدونة سلوك لقيم مهنة الإعلام وأخلاقياتها".

ومضى قائلا: "غياب الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم إعداده مؤخراً من قبل خبراء وأساتذة الاعلام ونشر بالجريدة الرسمية مع مدونة السلوك ولم نسمع حتى الآن ماذا تم بشأنه، وأعتقد أن تطبيقه سيساعد على ضبط الأداء الإعلامي ويجنب الإعلاميين الوقوع في أخطاء مهنية , وكذلك دخول أنماط سلوك غير سوية مهنة الإعلام نتيجة التأثر بحالة الانفلات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لرقابة حقيقية سواء على المستوى الأخلاقى أو المهنى بالإضافة إلى تحول مهنة الإعلام إلى مهنة من لا مهنة له؛ حيث نجد عناصر غير مؤهلة تعمل أمام الكاميرا أو الميكروفون، وتطالعنا يومياً بشكل ومضمون منفرين، خاصة بعد سيطرة الإعلان على المحتوى الإعلامي، وقيام بعض القنوات الفضائية ببيع الوقت للغير على شاشاتها للخروج من أزماتها المالية ولا يعنيها محتوى البرامج أو مقدموها، الأمر الذى أدى إلى وقوع الكثير من المشاكل."