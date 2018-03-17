طائرات الغوطة تقتل أكثر من 30 مدنيًا

17 مارس 2018 - 10:50 ص

قُتل أكثر من 30 مدنيا صباح السبت في قصف جوّي على مدينة زملكا في الغوطة الشرقية التي تستهدفها قوات النظام السوري بهجوم عنيف يهدف إلى استعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان طيران تابع للنظام السوري أو للطيران الروسي نفذ هذه الغارات. وتمكنت قوات النظام منذ 18 فبراير من السيطرة على 70 % من الغوطة التي تحاصرها منذ خمس سنوات تقريبا، وفصلها إلى ثلاثة جيوب