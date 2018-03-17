اليوم.. نظر استئناف بطلة "بص أمك" على حبسها

17 مارس 2018 - 10:57 ص

تستكمل محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، اليوم السبت، نظر استئناف المتهمين فى قضية كليب "بص أمك" على الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة.

وواجهت "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك" حكمًا بالحبس لمدة سنتين، و6 أشهر لـ"سمير.أ"، مخرج ومنتج الكليب، و3 أشهر للفنان "مجدي.ع"، والذي ظهر خلال الكليب الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة.

كانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات سالفة الذكر.