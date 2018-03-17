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اليوم.. أولى محاكمة المتهمين بقتل طالب هندسة "أوليكس"

قبلي وبحري

المجني عليه
المجني عليه

علي إسماعيل

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تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين "أحمد. م. م" 18 سنة طالب، و"حسين. ع. م" 18 سنة طالب، أمام محكمة جنايات الأحداث، لقيامهما بقتل طالب هندسة شبرا بجامعة بنها إثر إيهامه ببيع لاب توب عبر موقع «أوليكس» والاستيلاء منه علي مبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزته بمنطقة الشيراتون .

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة كشفت غموض حادث العثور علي جثة محمد أحمد عبد العزيز ابن مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، الطالب بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، ممزقة بالطعنات داخل حديقة عامة بمساكن شيراتون بالنزهة ليلا .

وتبين أن وراء الجريمة طالبين بالثانوي تعرفا على الضحية عبر وسائل التسوق الإلكتروني واستدرجاه من مسكنه بمنطقة القناطر محافظة القليوبية بعد إيهامه ببيع جهاز “لاب توب” له بأقل من ثمنه الحقيقي بكثير وفور حضوره قاما بتكتيفه وتمزيقه بالطعنات واستوليا على 25 ألف جنيه وهاتفه المحمول وفرا هاربين .


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