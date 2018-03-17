  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

بث مباشر.. السيسي يتفقد مشروعات شرق بورسعيد

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة

#

أول سيدة ببورسعيد تحرر توكيل تأييد ترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

#

بث مباشر.. "السيسي" يفتتح مشروعات قومية بمدن القناة

#

"الغضبان": استثمارات مصر بلغت تريليون جنيه ولن يوقفنا الإرهاب

السيسي

مشروعات

مزارع سمكية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،مشروعات منطقة شرق بورسعيد "ميناء بحري - منطقة صناعية - مزارع سمكية". 
ووصل منذ قليل "السيسي" إلى مقر مراسم عرض أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية.

يأتي ذلك في إطار جولات الرئيس التفقدية لمواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى الجاري العمل بها.
شاهد البث المباشر..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن