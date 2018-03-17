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مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة فوق منزل في الفلبين

عرب وعالم

جانب من الحادث
جانب من الحادث

وكالات

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الإنفجار العظيم

قتل 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، بسبب تحطم طائرة خاصة فوق منزل شمالي العاصمة الفلبيينية مانيلا.

أكد إريك أبولونو المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين، إن الطائرة التي تعمل بمحركين، هي من طراز بايبر 23 أباتشي وتديرها شركة "لايت إير إكسبرس".

وأضاف أنها كانت تقل 6 أشخاص بينهم طياران، وأقلعت للتو من مطار صغير قريب في العاصمة باتجاه لاوا في شمال غرب لوزون.

وأوضح المتحدث أن جميع الطائرات التي تديرها شركة "لايت إير إكسبرس"، أوقفت عن العمل لحين الكشف عن ملابسات الحادث.

ومن جانبه ، قال كبير المتحدثين باسم الشرطة الفلبينية جون بولالا كاو: "كشفت التحقيقات أن الطائرة المذكورة أقلعت من مدرج مطار بلاريدل، لكنها تحطمت في المنطقة السكنية".



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