» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت

17 مارس 2018 - 11:09 ص

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" و"تويتر" صورا صادمة للأطفال السوريين أثناء الفرار من جحيم القصف على الغوطة الشرقية.

وتظهر إحدي الصور أحد الآباء يحمل طفلته النائمة داخل حقيبته ، التي التقطها أحد المصورين من وكالة رويترز بشكل كبير على تويتر، حيث ظهرت في أكثر من 10 آلاف تغريدة في أقل من 24 ساعة.

الصورة أعادت للاذهان صورة الطفل السوري " إيلان الكردي" الذي وجد غريقا بالقرب من أحد الشواطيء التركية .

كما نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم علي حسابه الشخصي علي تويتر صورة لطفل سوري أرغم علي حمل صورة بشار الأسد ، بعدما قتلت عائلته ، وهو يلوذ بالفرار.

وأضاف قتل عائلته .. ثم هجرّه ، وأجبره على حمل صورة قاتل أهله ، بحسب وصفه.