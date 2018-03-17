» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت

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عرب وعالم

طفلة سورية داخل حقيبة
طفلة سورية داخل حقيبة

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طفلة سورية

الغوطة الشرقية

الحرب السورية

داخل حقيبة

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" و"تويتر" صورا صادمة للأطفال السوريين أثناء الفرار من جحيم القصف على الغوطة الشرقية.

وتظهر إحدي الصور أحد الآباء يحمل طفلته النائمة داخل حقيبته ،  التي التقطها أحد المصورين من وكالة رويترز بشكل كبير على تويتر، حيث ظهرت في أكثر من 10 آلاف تغريدة في أقل من 24 ساعة.

الصورة أعادت للاذهان صورة الطفل السوري " إيلان الكردي" الذي وجد غريقا بالقرب من أحد الشواطيء التركية .

كما نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم علي حسابه الشخصي علي تويتر صورة لطفل سوري أرغم علي حمل صورة بشار الأسد ، بعدما قتلت عائلته ، وهو يلوذ بالفرار.

وأضاف قتل عائلته .. ثم هجرّه ، وأجبره على حمل صورة قاتل أهله ، بحسب وصفه.



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