برلماني: احشد واتوظف

17 مارس 2018 - 11:14 ص

طالب البرلماني مجدي بيومي، أهالي دائرته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة لافتًا إلى أن النزول يعد طعنة في قلوب المشككين والكارهين للنهوض بهذه البلد.

وتوعد "بيومي" بتعيين 20 من شباب حملة "من أجل مصر" بشركته الخاصة، ممن لهم دور في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين على المشاركة.

ولفت عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، أنه سيتم تقسيم دائرة مركز بني سويف إلى قطاعات، يكون كل شاب مسئول عن منطقة، وستكون مهمته هي التواصل مع الأهالي وشرح أهمية المشاركة في الانتخابات دون توجيههم لمرشح بعينه، لأن الهدف هو المشاركة من أجل الوطن.

وأوضح بيومي، أن أكثر من 20 شابًا سيقومون بتنفيذ المهمة وسيتم تسليمهم العمل فورا بمرتبات مجزية.

وأشار إلى أن مصر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية تعرضت لحملة إعلامية ممنهجة بقيادة جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد كبير من وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الكارهة لمصر، من أجل تشويه العملية الانتخابية وحث المصريين على عدم المشاركة، إلا أن أبناء الوطن بالخارج خرجوا ليثبتوا للعالم كله أنهم يقفوا خلف وطنهم وقيادتهم السياسية.

وقال بيومي: "المصريون بالخارج أعطونا درسا في الوطنية والانتماء، لذا يجب أن يخرج المصريون في الداخل ويشاركوا في الانتخابات أيضا في الموعد المحدد لها".