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اليوم.. بني هلال تنظم مؤتمرا لدعم السيسي بالأقصر

قبلي وبحري

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

صالح عمر

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تنظم قبيلة بني هلال بمحافظة الأقصر، الخامسة من مساء اليوم السبت، مؤتمرًا شعبيًا لدعم عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بجوار طريق الكباش بالمدينة التاريخية.

وأوضح محمد سيد أحمد، عميد قبيلة بني هلال بالأقصر، أن المؤتمر يأتي تأكيدًا لدعم أبناء الوطن للسيسي، الذي تحمل معاناة كبيرة طوال السنوات الماضية، لإعادة مصر كما كانت في المقدمة، ومحاربة الفكر المتطرف واستكمال البناء والتنمية في ربوع مصر.

وأوضح أشرف الهلالي، المتحدث الإعلامي لقبيلة بني هلال، أن المؤتمر سيحضره أبناء القبيلة بمحافظات مصر، إضافة إلى عدد كبير من النواب وقيادات الأحزاب ووفد من المجلس الأعلى للقبائل العربية، مشيرًا إلى كون المؤتمر يعد استكمالا لمؤتمرات القبيلة لدعم السيسي في محافظات الجمهورية.

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