  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

"صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

الرياضة

صلاح وكين
صلاح وكين

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مهاجم مانشستر سيتي يهدد "صلاح"

#

"صلاح" يسعى للثأر من "كين" الليلة

#

"صلاح" يقترب من استعادة صدارة "البريميرليج"

#

«كين» يُعادل رقم «صلاح» في صدارة هدافي «البريميرليج»

يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت نادي ليفربول، المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح، مع فريق واتفورد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزى الممتاز.

ويسعى "صلاح" لاستعادة نغمة الانتصارات لفريقه خاصة بعد أمام مانشستر يونايتد.

ويأمل محمد صلاح في هز شباك واتفورد، من أجل فض الشراكة على صدارة هدافي البريميرليج، حيث يأتي صلاح في الصدارة مناصفة مع هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 24 هدفًا.

وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بملعب "فيكارج رود"، بالتعادل الإيجابي 3-3، وهى المباراة التى شهدت تسجيل محمد صلاح لأول أهدافه مع ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن