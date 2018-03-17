» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

17 مارس 2018 - 11:27 ص

يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت نادي ليفربول، المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح، مع فريق واتفورد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزى الممتاز.

ويسعى "صلاح" لاستعادة نغمة الانتصارات لفريقه خاصة بعد أمام مانشستر يونايتد.

ويأمل محمد صلاح في هز شباك واتفورد، من أجل فض الشراكة على صدارة هدافي البريميرليج، حيث يأتي صلاح في الصدارة مناصفة مع هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 24 هدفًا.

وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بملعب "فيكارج رود"، بالتعادل الإيجابي 3-3، وهى المباراة التى شهدت تسجيل محمد صلاح لأول أهدافه مع ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزي.