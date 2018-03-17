"صالح" يكشف كواليس لقاء السيسي بوزير التعليم

17 مارس 2018 - 11:28 ص

كشف الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، عن لقاء دار بين الرئيس السيسي ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حول تطوير التعليم في مصر.

وأضاف "صالح"، في مقاله الأسبوعي بجريدة المصري اليوم تحت عنوان "حكايات السبت"، "الرئيس فاجأ "شوقي" بسؤال خاطب خلال الاجتماع الذى حضره أيضًا رئيس الوزراء الخميس قبل الماضى، قائلَا: أين خطة التطوير يا معالى الوزير.. كنت متحمسًا لها وأنت فى «المجلس الاستشاري الرئاسي»، أما الآن وأنت على رأس العمل التنفيذي المسئول عن التعليم تختفى «الخطة».. لماذا؟"

وتابع: "جاءت الإجابة السريعة من رئيس الوزراء ومن الوزير، بأنها ستُعرض على سيادتكم قريبًا جداً"

وأردف: "علمت أن «الخطة» فى مرحلته الأولى تحتاج مليون تابلت، وأن مصانع وزارة الإنتاج الحربى بدأت فعليًا فى تصنيعها"، وعاد الحوار، خلال الاجتماع، حول «التمويل»، وتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد حول المشروع نفسه وذلك قبل رفعه للسيد الرئيس.

وأختتم مقاله بقولة، "علمت قبل يومين فقط، أن النية تتجه لاقتراض ما يوازى مليار دولار من إحدى الجهات المانحة الدولية بشروط ميسرة لـ«تطوير التعليم».



