نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

17 مارس 2018 - 11:30 ص

قامت محافظة المنيا بتعليق لافتة كبير ة بطول سور ديوان عام المحافظة ، باللون الأخضر مرسوم عليها صورة نفرتيتى التى ترمز إلى علم محافظة المنيا بصورة مشوهة، ما أعاد للأذهان إنشاء تمثال لنفرتيتى أمام مدخل مركز سمالوط منذ عامين.

الصورة تسببت في استياء للمشاركين فى طابور العرض الذى قدمته مديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال حضور محافظ المنيا واللواء ممدوح عبيد المنصف مدير أمن المحافظة في احتفالات المحافظة بعيدها الوطنى اليوم والذى بدأ بطابور عرض أمام ديوان عام المحافظة.

و طالب العديد من المشاركين فى الاحتفالات اليوم بإزالة اللافتة التى أثارت انتباه الحاضرين للعرض الفنى والرياضى الذى امتد من أمام مكتبة مصر العامة ، وحتى ديون عام المحافظة فى حضور كافة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعدد من نواب البرلمان ، إلا أن مسئولى الشباب والرياضة أصروا على وجود اللافتة ، رغم صورتها المشوهة.