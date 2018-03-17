صالح يرد على المطالبين بتعديل الدستور على غرار التجربة الصينية

17 مارس 2018 - 11:31 ص

انتقد الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، ما يطالب به البعض من نقل التجربة السياسية الصينية إلي مصر، وهى تتعلق بتصديق البرلمان الصيني على تمكين الرئيس الصينى «شى جين بينج» من الاستمرار فى منصبه وإلغاء شرط التقيد بدورتين.

وأضاف في مقاله بجريدة المصري اليوم تحت عنوان "حكايات السبت": "هم يريدون أن نعدل دستورنا للهدف نفسه، بدأ الكلام فى هذه النقطة قبل ستة أشهر، ثم توارى للخلف مع تصريحات نافية وحازمة من الرئيس لهذا الأمر، وها هى تطل من جديد من «منفذ صينى».

وتابع :"فى مصر نعيش على هامش المجتمعات الحرة نقلدها إلى حد ما، عودوا بذاكرتكم إلى ما قدمه جدودنا فى العمل السياسى مع إقرار التعددية الحزبية مطلع القرن العشرين. ارجعوا إلى الجدل الصحى حول القضية القومية، الموقف من الاستعمار البريطانى ومن الدولة العثمانية ومن اللغة العربية والأزهر".

واختتم مقاله بقوله: "الأهم فى هذه المقاربة فى نظرى، أن الصين دولة عظمى، اما نحن نتوتر مع صدور بيان أو تصريح أو مقال حول أوضاع الحريات وحقوق الإنسان لدينا فماذا لو أقدمنا على تقليد «النموذج الصينى»، أو أقدمنا على تعديل الدستور؟"